Meteoroloji Uzmanı Uyardı! Pazar Gününe Dikkat

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından Türkiye'ye pazar günü sıcak havanın geri döneceğini bildirdi. Şen, sıcaklıkların 3-4 derece yükseleceğini söyledi.

Meteoroloji Uzmanı Uyardı! Pazar Gününe Dikkat

Pazar gününden itibaren vatandaşların hayatını kabusa çeviren sıcak hava geri dönüyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından bu sistem hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Pazar gününden itibaren 3 ya da 4 derecelik bir artış bekleniyor.

Orhan Şen konu hakkındaki paylaşımında, "Sıcaklıklar iç ve kuzey batı kesimlerde yağışla birlikte 4-5 derece azaldı. Yağışın bitmesiyle Pazardan itibaren 3-4 derece artacak. Önümüzdeki hafta bu bölgelerde aşırı sıcak beklemiyorum ortalamada." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Uyardı! Pazar Gününe Dikkat - Resim : 1

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