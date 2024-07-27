Kiralık ve Satılık Konut Krizinde Acı Tablo! İstanbul'daki Fiyatlar Barcelona’yı Solladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul'un can yakıcı sorunu olan kira ve satılık evlere ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı veriler paylaştı. Gökçe, acı tabloyu "Konut fiyatlarında İstanbul, Barcelona’yı solladı" sözleriyle duyurdu.

BAKIRKÖY YERİNE BARCELONA'DAN EV ALABİLİRSİNİZ

Gökçe'nin paylaştığı verilere göre, Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı. Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün.

Durum konut kiralarında da aynı. Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralanabiliyor.

İSTANBUL'UN ORTALAMA KİRA BEDELİ NE KADAR?

İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken, 2018-2024 döneminde ortalama satılık konut bedeli yüzde 888, kira bedeli yüzde 1025 arttı.

Gökçe, bu durumu şöyle yorumladı:

"İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesi uygulanan politikaların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor."

İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gökçe, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır.

Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır.

Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması bir çok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem