Kiracıları ve Ev Arayanları Tedirgin Edecek Haber: Büyük Zam Bekleniyor
Kiralık ev arayanlara bir kötü haber İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan'dan geldi. Akdoğan, yeni bir kira talep dalgasının başladığını açıkladı. Bununla birlikte kira taleplerinde %30'a varan bir artış yaşanması bekleniliyor.
Otomobil piyasasındaki durgunluk, araç alım satım süreçlerinin yavaşlamasıyla daha da belirgin hale geldi. Bu durumu aşmak için birçok otomobil markası, sıfır araçlarda indirimler ve kampanyalar düzenledi. Ancak, kiralık konut piyasasında bu tür bir gevşeme söz konusu değil.
Özellikle düğün sezonu ve memur atamalarının ardından büyük şehirlerde kiralık daire bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Türkiye genelinde yapılan anketlerde vatandaşlar, en çok kira sorunuyla mücadele ettiklerini belirtiyor. Özellikle ailelerinden ayrı yaşayan gençler ve yeni evliler bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kira fiyatları adeta zirve yapmış durumda.
Ev sahipleri, daha yüksek kira geliri elde edebilmek için mevcut kiracılarına baskı yaparak evlerinden çıkarmaya çalışıyor. Bazı kiracılar ise bu baskıya direnerek mevcut kira artışlarıyla evlerinde kalmaya devam ediyor. Adliyeler ve arabuluculuk merkezlerinde en çok incelenen dosyalar kira anlaşmazlıkları ile ilgili. Uzmanlar, kira krizinin daha da derinleşeceğini ve talep dalgasının devam edeceğini öngörüyor.
EKOL TV'de katıldığı yayında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, yeni bir kira talep dalgasının başladığını belirtti. Düğünler ve memur atamalarının, kiralık ev bulma sorununu daha da artırdığını ifade eden Akdoğan, son yıllarda en çok gelir getiren yatırım aracının gayrimenkul olduğunu vurguladı.
Ayrıca ev sahiplerinin kira taleplerinde %30'a varan bir artış göstermesi bekleniyor.