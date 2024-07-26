Kiracıları ve Ev Arayanları Tedirgin Edecek Haber: Büyük Zam Bekleniyor

Otomobil piyasasındaki durgunluk, araç alım satım süreçlerinin yavaşlamasıyla daha da belirgin hale geldi. Bu durumu aşmak için birçok otomobil markası, sıfır araçlarda indirimler ve kampanyalar düzenledi. Ancak, kiralık konut piyasasında bu tür bir gevşeme söz konusu değil.

Özellikle düğün sezonu ve memur atamalarının ardından büyük şehirlerde kiralık daire bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Türkiye genelinde yapılan anketlerde vatandaşlar, en çok kira sorunuyla mücadele ettiklerini belirtiyor. Özellikle ailelerinden ayrı yaşayan gençler ve yeni evliler bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kira fiyatları adeta zirve yapmış durumda.