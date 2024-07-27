İstanbul'un Avrupa Yakası Rekor Kırdı

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranın etkisi ile klima kullanımı artarken İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi de rekor artışlara sahne oluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre son 14 günde Avrupa Yakası'nda geçen yılın günlük tüketim rekoru tam 6 kez aşıldı. Bu yılın zirve noktası 103 bin 768 MWh ile 18 Temmuz Perşembe günü görüldü.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA PEŞ PEŞE REKORLAR KIRILDI

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayınlanan sonuçlara göre Dünya, küresel sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya başladığı tarihten bu yana tarihin en sıcak günü rekorunu 21 Temmuz Pazar günü kırarken, bu rekor bir gün sonra 22 Temmuz'da egale edildi. Son dönemde yaşanan aşırı sıcaklar ve artan nem oranı elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı ve İstanbul Avrupa Yakası'nda peş peşe tüketim rekorları kırıldı.

10 milyonu aşkın nüfusu ile birçok Avrupa ülkesini geride bırakan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 5,4 milyonu aboneye, elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, artan hava sıcaklıkları ile gelen yüksek elektrik talebine kesintisiz yanıt vermek hedefi acil eylem planını devreye aldı. Sahadaki ekip ve araç sayısını takviye eden, teknolojiye yaptığı yatırımlarla arızaları meydana gelmeden tespit etmeye çalışan şirketin haziran ve temmuz ayı elektrik tüketim verileri, artan talebin boyutlarını da ortaya koydu.

YILIN ZİRVE TÜKETİMİ 18 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANDI

Verilere göre 2023 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketim rekoru 26 Temmuz Çarşamba günü 96 bin 443 MWh ile kırılırken, son 14 gün içinde söz konusu zirve şimdiden 6 kez aşıldı.

Hava sıcaklıkları ve İstanbulluları bunaltan yoğun nem, klima kullanımındaki büyük artışa neden olunca, bu yıl ilk olarak 10 Temmuz Çarşamba günü elektrik tüketimi geçen yılki günlük tüketim zirve noktasını aşarak 97 bin 976 MWh seviyesini gördü. Ardından da peş peşe rekorlar kırılmaya başlandı. 17 Temmuz Çarşamba günü Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi bu kez 100 bin 724 MWh'ye ulaştı, ardından da yılın zirvesi 18 Temmuz Perşembe günü 103 bin 768 MWh ile kırıldı.

19 Temmuz Cuma günü 103 bin 205 ile geçen yılki zirve yine aşılırken, dünya tarihinin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 22 Temmuz günü de geçen yılın zirve rakamının üzerine çıkılarak 97 bin 309 MWh'lik tüketim rakamına ulaşıldı. Geçen yılki zirvenin aşıldığı bir diğer gün ise 23 Temmuz Salı günü oldu. Bu tarihte İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 100 bin 844 MWh seviyesinde gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA TÜKETİM GEÇEN YILIN YÜZDE 9,6 ÜZERİNE ÇIKTI

Verilere göre elektrik tüketimindeki artış haziran ayında da kendini gösterdi. 2023 yılı haziran ayında Avrupa Yakası'nda toplam elektrik tüketimi 2 milyon 85 bin MWh düzeyinde iken, bu yıl haziran ayında tüketim yüzde 9,6'lık bir artışla 2 milyon 285 bin kWh'ye ulaştı.

23 Temmuz itibarıyla iki yılın karşılaştırılması yapıldığında ise artış yüzde 12,3'lere ulaşmış görünüyor. 2023 yılında 1-23 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 833 bin MWh elektrik tüketilen kentte bu yıl 1-23 Temmuz arasında söz konusu rakam 2 milyon 59 bin MWh'ye ulaştı.

Kaynak: DHA