Meteoroloji Uzmanı Gün Verdi! Sıcaklıklar 6 Derece Birden Artacak, Sağanak İstanbul’u Ne Zaman Terk Edecek?

Sağanak yağışlı geçen bir haftanın ardından gözler sıcaklıkların ne zaman yükseleceğine çevrilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu hakkında bilgi verdi.

6 DERECE ARTACAK

Macit’in aktardığına göre yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükselecek ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

NERELERDE YAĞIŞ OLACAK?

Macit, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

ÇARŞAMBA SICAKLIK ARTACAK

İç ve batı kesimlerde sağanak yağışın beklenmediğini belirten Macit, hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirterek şunları söyledi: Çarşamba günü güney kesimlerde Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, perşembeden itibaren ise tüm yurtta hava sıcaklığının artmasını, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerinde önemli yağış yok, az bulutlu, açık hava etkili olacak.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da da yağış beklenmediğini, parçalı, az bulutlu havanın etkili olacağını aktaran Macit, ‘İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak’ dedi.

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini, az bulutlu havanın hakim olacağını, sıcaklıkların ise çarşambadan sonra 27-28 dereceye kadar çıkacağını söyleyen Macit İzmir’de ise az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta boyunca 29-30 derece civarında olacağını belirtti.

Kaynak: AA