Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı
Ankara'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar şöyle:
- Milli Müdafaa Caddesi
- Kumrular Caddesi
- Necatibey Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Anıt Caddesi
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
- Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı.
Kaynak: ANKA
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