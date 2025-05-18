Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Kapalı

Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın saat 08.00'dan itibaren kapatılacak yollar şöyle:

Milli Müdafaa Caddesi

Kumrular Caddesi

Necatibey Caddesi

Gençlik Caddesi

Anıt Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı.

Kaynak: ANKA