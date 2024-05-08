Meteoroloji uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıkları aniden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtti. Macit, "Özellikle sıcaklıkta ani bir düşüş gözleniyor. Hafta sonu da bu eğilimi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız, ani sıcaklık düşüşlerine ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalılar" dedi.

MGM'nin 5 günlük hava tahminini aktaran Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, şunları söyledi:

"YEREL OLARAK KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENEBİLİR"

"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, çarşamba günü doğu bölgelerinde beklenen yağışlara ek olarak perşembe günü kuzeybatı bölgelerinden yeni bir yağışlı hava etkisine gireceğiz. Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusunda başlayacak yağışların cuma, cumartesi ve pazar günleri arasında yurdun genelinde aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü için kuvvetli yağış beklenmiyor ancak cuma günü özellikle güneybatı bölgelerinde, cumartesi ise iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli yağışlar olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarındaydı. Hafta sonu ise özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak. Mevsim normallerinin altına düşmesini ve hafta başında da bu düşük seviyelerde devam etmesini bekliyoruz.

"ANKARA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR ÖNGÖRÜLÜYOR"

İstanbul'da perşembe günü yağış beklenmiyor ancak cuma ve cumartesi günleri arasında yer yer orta şiddette sağanak yağışlar olabilir. Ankara'da ise perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İzmir'de perşembe ve cuma günleri arasında özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı hafta sonunda azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek. Toz taşınımının ise şu an için etkisini yitirdiği gözlemleniyor.

Sıcaklıkta özellikle ani bir düşüş yaşanıyor. Özellikle hafta sonu bu düşüş daha belirgin olacak gibi görünüyor. Vatandaşlarımızı ani sıcaklık düşüşleri ve sağanak yağışlar konusunda uyarıyoruz."

Kaynak: ANKA