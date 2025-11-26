Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre 10 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunda yurdun bazı bölgeleri için yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre bugün 10 ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Yağış beklenen iller şöyle: Çanakkale, Edirne, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Gaziantep. MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kocaeli'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay
Kastamonu'da Dehşet! Gölette Ceset Bulundu Kastamonu'da Dehşet! Gölette Ceset Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk'tan Yenilgi Sonrası Çarpıcı Özeleştiri! Okan Buruk'tan Yenilgi Sonrası Çarpıcı Özeleştiri
Kocaeli'de Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay Motosiklet Kazası 2 Can Aldı! Yürek Yakan Detay
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?