Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük tahminine göre 10 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunda yurdun bazı bölgeleri için yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre bugün 10 ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.
Yağış beklenen iller şöyle: Çanakkale, Edirne, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Gaziantep. MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
