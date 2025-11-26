Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunda yurdun bazı bölgeleri için yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre bugün 10 ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Yağış beklenen iller şöyle: Çanakkale, Edirne, İzmir, Adana, Antalya, Hatay, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Gaziantep. MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi