Meteoroloji İl İl Uyardı! Türkiye Yağışa Teslim Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in yanı sıra Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in batı ve orta kesimlerinde kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer etkili eseceği bildirildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara:

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yerel olarak sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul: 17°C – Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak.

Bursa: 16°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Çanakkale: 18°C – Parçalı bulutlu.

Kırklareli: 16°C – Parçalı bulutlu.

Ege:

Genel olarak parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

İzmir: 22°C – Parçalı bulutlu.

Manisa: 18°C – Parçalı bulutlu.

Afyonkarahisar: 14°C – Parçalı bulutlu.

Denizli: 19°C – Parçalı bulutlu.

Akdeniz:

Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Antalya: 23°C – Yerel olarak kuvvetli sağanak.

Adana: 23°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Hatay: 24°C – Parçalı bulutlu.

Isparta: 17°C – Parçalı bulutlu.

İç Anadolu:

Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 15°C – Öğleden sonra kuzey kesimlerde sağanak geçişleri.

Eskişehir: 14°C – Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak.

Çankırı: 18°C – Yerel sağanak bekleniyor.

Kayseri: 19°C – Parçalı çok bulutlu.

Batı Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

Bolu: 12°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Düzce: 14°C – Yerel olarak kuvvetli yağış.

Zonguldak: 15°C – Kuvvetli sağanak.

Sinop: 18°C – Yer yer sağanak.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun: 19°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Trabzon: 19°C – Sağanak yağışlı.

Giresun: 19°C – Gök gürültülü sağanak.

Rize: 22°C – Parçalı çok bulutlu.

Doğu Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Erzurum: 13°C – Parçalı çok bulutlu.

Malatya: 17°C – Kuzey ve batı kesimlerde sağanak geçişleri.

Kars: 14°C – Parçalı bulutlu.

Van: 16°C – Parçalı bulutlu.

Güneydoğu Anadolu:

Genel olarak parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Diyarbakır: 22°C – Parçalı bulutlu.

Gaziantep: 21°C – Parçalı bulutlu.

Mardin: 21°C – Parçalı bulutlu.

Siirt: 22°C – Parçalı bulutlu.

Kaynak: Haber Merkezi