Meteoroloji uzmanından uyarı: "Yağışsız ve sıcak bir döneme girdik"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, artan sıcaklıkların orman yangınlarına etkisi hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi verdi. Acar, konuya ilişkin "İç kesimlerde sıcaklıklar 35-40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da orman yangınlarını tetikleyici bir süreç" diyerek şunları kaydetti:

"Yaptığımız son değerlendirmelere göre bayramdan sonraki bir haftalık periyotta da ülkemizin özellikle güney kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-10 derece seyretmeye devam edecek. Ayrıca iç kesimler, Orta Anadolu'da da yine sıcaklıklar yüksek, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kuzey kesimlerimizde görece olarak biraz daha düşük sıcaklıklar var. Yine mevsim normallerinin üzerinde diyebiliriz ancak kuzey kesimlerde 2-4, orta kesimlerde ve 4-6 ama güney kesimlerde 6-10 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz.

"SICAKLIK, GÜNDEMİMİZDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yağış anlamında ciddi bir yağışımız yok bir haftalık periyotta. Kuzeydoğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olabilir ancak ciddi değil. Sıcaklık gündemimizde olmaya devam edecek bir haftalık periyotta. Bir de rüzgar var. Marmara'da ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına düzeyine ulaşma ihtimali var. Onun haricinde ülkemizin güney kesimlerinde özellikle güneyin iç kesimlerinde yani Toroslar mevkinde sıcaklıklar görece olarak biraz daha yüksek.

Sahil kesimlerde rüzgar güneyden estiği için sahil kesimlerde, örneğin Antalya'da sıcaklıklar 32-33 derece civarındayken Antalya'nın iç kesimlerinde 35-40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da orman yangınlarını tetikleyici bir süreç. Rüzgarın kuzeyden esmesi, iç kesimlerde sıcaklığın yüksek olması, nemin düşmesi dolayısıyla orman yangınları konusunda vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli olmalarında fayda var.

"YAĞIŞSIZ VE SICAK BİR DÖNEME GİRDİK"

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklemiyoruz. Neredeyse bir hafta boyunca yağış yok. Yağışsız ve sıcak bir döneme girdik. Herhangi ciddi bir ekstrem meteorolojik bir hadise beklemiyoruz. İzmir'de sıcaklıklar 35-36 dereceye kadar çıkacak. Mevsim normallerinin bayağı üzerinde. Yine Ankara'da da mevsim normallerinin üzerinde ancak İstanbul'da biraz daha düşük. Mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde. İstanbul'da 3 gün boyunca rüzgar kuzeyden etkili olabilir.

Şubat ayından itibaren mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklediğimizi söylemiştik. Bunun nedenine gelecek olursak, global ısınmanın bir gerçek olduğunu da kabul etmek lazım. Fakat bu klimatolojik anlamda bugünden yarına etki eden bir şey değil. Yani global ısınma deyince, klimatolojik şartlar deyince hemen hemen 25-30 yıllık bir süreci kapsaması gerekir. En sıcak haziran ayını yaşıyor olabiliriz. Bununla ilgili değerlendirmeler var. Global ısınmanın da buna etkisi var.

"VATANDAŞLARIMIZ GÜNDÜZ 11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMASALAR DAHA DOĞRU OLUR"

Vatandaşlarımızın özellikle güney kesimlerde gündüz 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmasalar daha doğru olur. İnsan sağlığı açısından en doğrusu bu saatlerde güneşin altında durmamak. Tabi mecburen bu saatlerde çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız var elbette ki. Onlara da kendilerini güneşten korumak için tedbir almaları gerekiyor."

Kaynak: ANKA