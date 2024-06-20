Oğuz Murat Aci'nin babası: 'Çocuklarına iyilik yaptıklarını mı sanıyorlar?'

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, geçtiğimiz günlerde ABD mahkemeleri tarafından tutuklanarak ıslah evine gönderildi. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, yaşanan gelişmelere dair konuştu.

Oğuz Murat Aci'nin babası: 'Çocuklarına iyilik yaptıklarını mı sanıyorlar?'

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı direksiyon başına geçen 16 yaşındaki Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarptı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Cihantimur Boston'da yakalandı.

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Cihantimur ve annesi Eylem Tok için Türkiye iade talebinde bulunurken evladını kaybeden baba Özer Aci Sözcü Televizyonu'na konuştu.

"YALNIZ OLMADIĞIM İÇİN YILMADIM"

Baba Özer Aci şu sözleri kaydetti:

"Biz artık oğlumun katillerinin yakalanması, adalet önüne çıkarılması için mücadele ediyoruz. Başka amacımız yok. Ben en baştan beri adalet dedim, benim vazgeçeceğimi sandılar, beni hafife aldılar. Ama ben yalnız olmadığım için yılmadım ve sonunda Bostan'da yakalandılar. Bu önemli bir aşamadır. Sabrettik ve çaba gösterdik sonuçta yakalattık, yargıçların en iyi şekilde karar vereceklerini düşünüyorum. Ben haberleri, TV'leri izleyemiyorum. Annesi de ben de oğlumu ekranda görmeye dayanamıyoruz.

"ÇOCUKLARINA İYİLİK YAPTIKLARINI MI SANIYORLAR?"

Eylem hanım mahkemeye sadece kendisi geleceğini zannediyordu ama beni destekleyen bir sürü insan oradaydı, onun gözlerinin içine bakarak 'sen suçlusun' dedi. Bundan sonra ben adaletin verdiği karara saygı duyacağım. Türkiye'ye geldiklerinde annesi de babası da taziyeme gelebilir. Herkes bana baş sağlığı dilerken bu işin sorumlusunun da biraz acı duyması gerekir.

Benim evladım 29 yaşındaydı, o babanın ne hissettiğini de benim kadar kimse anlamaz. Ama bu noktalara getirmemeliydi işi, oğluna sahip çıkmalıydı. Çocuğunu yurtdışına kaçırmakla iyilik yaptıklarını mı sanıyorlar? Bir suçun eninde sonunda bir cezasının olduğunu düşünemediler mi?"

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