4 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

4 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Batı Akdeniz'de, perşembe günü ise Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'nin bölgelere göre yaptığı yağış uyarıları şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü, Batı Karadeniz Bölgesi, iç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve iç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, İç Anadolu'nun güneyinde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü Adana'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

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