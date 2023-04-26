Antikacıdan saat çalan başrahip, Fener Rum Patrikhanesi'nden kovuldu

Fener Rum Patrikhanesi, antikacıdan saat çalan Başrahip A. S.'yi kovdu.

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Antikacıdan saat çalan başrahip, Fener Rum Patrikhanesi'nden kovuldu

GERÇEK GÜNDEM - Geçtiğimiz günlerde Balat'ta bulunan bir antikacıdan saraya yapılmış antika köstekli bir saat çalındı. Dükkan çalışanlarının kamera kayıtlarını izlemesinin ardından saati çalanın Fener Rum Patrikhanesi'nin Başrahibi A.S. olduğu anlaşıldı.

Antikacının şikayeti üzerine başrahip gözaltına alındı ancak kısa bir süre sonra şartlı olarak serbest bırakıldı.

Olayın yaşandığı sıralarda Gökçeada'da bulunan Patrik Bartholomeos'un yaşananlardan dolayı büyük rahatsızlık duyduğu öğrenilirken başrahip patrikhaneden uzaklaştırıldı.

Patrikhane kutsal meclisine konunun taşınmasının ardından başrahibin patrikhaneden gönderilmesine karar verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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