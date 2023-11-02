Meslek örgütlerinden T24’e dayanışma ziyareti

Basın meslek örgütler gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından T24'ün İstanbul ofisine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Meslek örgütlerinden T24’e dayanışma ziyareti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, 2021 Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasının ardından basın meslek örgütleri T24 internet sitesinin İstanbul’daki ofisini ziyaret etti.

Dayanışma ziyaretine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Genel Sekreter Banu Tuna, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eşdirektörü Barış Altıntaş katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş Tolga Şardan’ın gazetecilik yaptığı için tutuklandığına dikkat çekerek “Gazetecilerin bu ülkede görevini yapması, gözaltı ve tutuklamayla engelleniyor. Tolga Şardan da mesleğini yaptığı için tutuklandı. T24 İnternet Sitesi’ne dayanışma amaçlı bir ziyarette bulunduk. Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ile görüştük. Tolga Şardan’ın en kısa sürede özgür bırakılmasını umut ediyoruz. Gazetecilik suç değildir” diye konuştu.

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