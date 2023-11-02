BirGün gazetesinden üç gazeteciye 'dezenformasyon' soruşturması

Gazeteciler Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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BirGün gazetesinden üç gazeteciye 'dezenformasyon' soruşturması

halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe’nin gözaltına alınıp serbest bırakılması, T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanması ve Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasının ardından BirGün gazetesinden Uğur Şahin, İsmail Arı ve birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Pasifik İnşaat’ın sahibi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle BirGün Gazetesi'ne dezenformasyon soruşturması başlatıldı. Aynı zamanda AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi olan Fatih Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan, 28 Aralık 2022'de BirGün Muhabiri İsmail Arı imzasıyla “AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!” başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep etti.

BirGün çalışanları, geçen yıl Meclis’ten geçen ve 'sansür yasası' olarak adlandırılan yasanın içerisinde yer alan "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “iftira ve hakaret” suçlarını işledikleri iddiasıyla ifadeye çağırıldı.

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