CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in 'beyin takımı'nda kimler var? Toplantıdan fotoğraf paylaştı

CHP’de hafta sonu yapılacak kurultay öncesi Genel Başkan adayı Özgür Özel sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında İlhan Uzgel ve Yalçın Karatepe ile ekonomi ve dış politika üzerine hazırlıklarını gözden geçirdiklerini yazdı.

Özel paylaşımında şunları yazdı:

Değerli hocalarımız Yalçın Karatepe ve İlhan Uzgel ile birlikte ekonomi ve dış politika üzerine hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz.

Değerli hocalarımız @ykaratepe ve @ilhanuzgel ile birlikte ekonomi ve dış politika üzerine hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. pic.twitter.com/wtWr0cEUig November 2, 2023

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

1964 yılında Malatya'da doğdu. A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Mülkiye ) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu. New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamladı. SBF'de öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak çalışıyor. 2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır.

İLHAN UZGEL KİMDİR?

1988’den itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalıştı. Bölüm başkanı iken Şubat 2017’de ihraç edildi. Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde yüksek lisans yaptı, Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı. LSE, Georgetown gibi üniversitelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yaptı, Oklahoma City Üniversitesinde dersler verdi. British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan faydalandı. Daha çok ABD dış politikası, Türk dış politikası, Balkanlar gibi konularla ilgilendi. Ulusal Çıkar (2004, İmge), Türkiye’nin Komşuları (derleme, 2002, İmge) ve AKP Kitabı (derleme, 2009 Phoenix) gibi çalışmaları vardır.