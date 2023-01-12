Merve Taşkın hakim karşısına çıktı: Fotoğraflar müstehcen değildi

Hakkındaki ihbarda sosyal medya hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraf paylaştığı iddia edilen fenomen Merve Taşkın'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Taşkın ve avukatları hazır bulundu.

Taşkın, savunmasında şunları söyledi:

"Ben siteye (OnlyFans) Mart 2022’de üyelik yapmıştım bir iki ay sonra üyeliğimi sonlandırdım. Siteyi takipçi sayımı artırmak amacıyla sosyal medya gibi kullandım. Ben bu sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu olan ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların da müstehcen olduğunu düşünmüyorum.

'SADECE İZİN VERDİĞİM KİTLE GÖREBİLİYORDU'

Beni ihbar eden kişinin ablasıyla husumetim olması sebebiyle beni manipülasyon etmek amacıyla böyle bir şikayette bulunulduğunu düşünüyorum. Çok zor durumda kaldığımı düşünüyorum. Söz konusu sitede paylaşmış olduğum resim ya da videoları sadece izin verdiğim kitle görebiliyordu. Herkese açıklık durumu söz konusu değildi."

Duruşmada sanık avukatları, müvekkiline iftira atılması sonucu burada yargılandığını söyleyerek mahkemeden beraatını talep ettiler.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.