Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesi istikametine seyir halinde iken Demokrasi Kavşağı'na girdiği sırada, otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı.

2 ÖLÜ, 6 YARALI

Bu sırada köprü altındaki 3 araç daha kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Mehmet Filiz (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.