Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, farklı noktalarda 4 kişiyi öldürdü ve 8 kişiyi yaraladı.

Son Güncelleme:
Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanlı saldırı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı.

Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı - Resim : 1

Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı - Resim : 2
Ahmet Ercan Can (solda), Sabri Pan (sağda)

ARAÇLA KAÇTI, 2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki TIR şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü.

Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı - Resim : 3

Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı - Resim : 4

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi. Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi.

Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı - Resim : 5

Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Mersin
Son Güncelleme:
Bakan Gürlek Açıkladı: 10 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Çözüldü, Katil 'Tanıdık' Çıktı 10 Yıllık Faili Meçhul Cinayet Çözüldü, Katil 'Tanıdık' Çıktı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Özgür Özel'den 25 Yaş Altı Her Gence İş, Staj veya Eğitim Vaadi Özgür Özel'den 25 Yaş Altı Her Gence İş, Staj veya Eğitim Vaadi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar
Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı
Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 4 Ölü, 8 Yaralı Mersin'de Silahlı Saldırı Dehşeti
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası