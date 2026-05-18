Özgür Özel'den 25 Yaş Altı Her Gence İş, Staj veya Eğitim Vaadi

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Özgür Özel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlere seslenen Özel, "Sözünüz kıymetlidir, oyunuz kıymetlidir, emeğiniz kıymetlidir. Sizden susmanızı isteyenler var; siz konuşmaya devam edin. Sizden beklemenizi isteyenler var; siz yürümeye devam edin" dedi.

'ATATÜRK VE YOL ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUM'

Özgür Özel'in gençlere yönelik vaatlerde bulunduğu açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yarın 19 Mayıs… Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan ve Mondros Mütarekesi ile işgale uğrayan ülkemizde, herkes gelecekten umutsuzken, milli mücadele kıvılcımının yakıldığı o tarihin, 107’inci yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi şudur: Bu millet, en karanlık ve zor zamanlarda bile, aydınlığa bir yol açma iradesini gösterebilen bir millettir. Bu vesileyle, işgal altındaki İstanbul’dan Bandırma Vapuruna binerek bize bağımsızlığı getiren direnişi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını minnetle anıyorum.

'GENÇLER AĞIR BİR HAYATLA YÜZLEŞİYORLAR'

Gençler, ömürlerinin baharında ağır bir hayatla yüzleşiyorlar. İyi okulları kazanabilmek için zengin ailelerin evlatlarıyla eşitsiz bir rekabetin içine giriyorlar. Okumak için borçlanıyorlar. Barınmak istediklerinde kira duvarına çarpıyorlar. Sosyalleşmek istediklerinde yasakçı yönetimle muhatap oluyorlar. Mezun olduklarında işsizlikle karşılaşıyorlar. Çalıştıklarında güvensiz ve güvencesiz koşullara itiliyorlar. Ve bu gençler bu koşullarda, kendi ülkelerinde kalmak ve gitmek arasında acı bir tercihe zorlanıyorlar.

'ÖĞRENİM BURSLARI 1,5 ÇEYREK ATLINA ÇIKACAK'

"Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz. İşe ilk önce eğitimden başlayacağız. Kaliteli eğitimi zengin ailelerin evlatlarının ulaşabildiği sınıfsal bir melese olmaktan çıkaracağız. Devletin okullarına yeterli öğretmen, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atamalarını yapacağız. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği ve ücretsiz temiz içme suyu uygulamasını hayata geçireceğiz. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı, kararlı ve etkili önlemler alacağız. Liseyi bitiren her gencin, iyi bir yabancı dil bilmesini ve dünyadaki akranlarıyla rekabet edecek teknolojik kabiliyetlere sahip olmasını temin edeceğiz. 1 yılda öğrenim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz. Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç Kiracı Yasası’nı çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden "Genç İstihdam Garantisi" programını uygulayacağız.

'GSS BORÇLARI SİLİNECEK, AVRUPA VİZESİZ OLACAK'

Genel Sağlık Sigortası borçlarını sileceğiz. İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. Kamuda mülakatı amasız ve fakatsız kaldıracağız. Torpili ve kayırmacılığı bu topraklardan söküp atacağız. Avrupa’nın en pahalı ve en kötü internetine mahkûm değiliz. 5G’den 6G’ye geçişi yurt genelinde kısa sürede tamamlayacağız. Ucuz ve hızlı interneti gençlerimizle buluşturacağız. Konserleri, festivalleri yasaklayan, yasakçı yönetimden kurtulacağız. İktidarımızda Avrupa ile ilişkilerimizi ışık hızında ilerleteceğiz. Ve gençlerimiz için Vizesiz Avrupa Yasaksız Türkiye’yi kuracağız. Bu ülkenin gençleri yeniden bu ülkede hayallerini kuracak. Cumhuriyet gençlere, gençler de bize emanet olacak."

Kaynak: Haber Merkezi