Mersin'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı! 2 Ölü, Bir Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Mersin'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı! 2 Ölü, Bir Yaralı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çukurbağ Mahallesi Şarışıh mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobilin yanına inerek yaptıkları kontrolde H.C.Ş. (26) ve M.M.Ö'nün (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Trafik kazası
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