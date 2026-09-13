İtiraz Kabul Edildi: FETÖ'den İhraç Hâkim ve Savcılara Zamanaşımı Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında verilen zamanaşımı kararı kaldırıldı. Dosya yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

21 eski hâkim ve savcı hakkında, Ergenekon soruşturması ve davaları sırasında FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla işlem başlatıldı. Bu kişiler hakkında sahte delil oluşturma, hukuka aykırı arama, gözaltı ve tutuklama ile usulsüz dinleme gibi işlemler yaptıkları iddiaları bulunuyordu. Bu nedenle haklarında 'son soruşturmanın açılması' talep edildi.

Dosyayı inceleyen Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' yönünde karar verdi. Mahkeme bu kararında zamanaşımını gerekçe gösterdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Başsavcılık, yaşananların tek tek yapılmış adli hatalar olarak görülemeyeceğini savundu. Eylemlerin Anayasayı ihlal ve zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başsavcılığın itirazını İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, 10 Temmuz 2026'da verdiği kesin kararla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zamanaşımı kararını kaldırdı. Dosya yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Böylece 21 eski hâkim ve savcının yargılanmalarının önü açıldı.