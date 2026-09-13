İtiraz Kabul Edildi: FETÖ'den İhraç Hâkim ve Savcılara Zamanaşımı Yok

Ergenekon dosyasında görev yapan FETÖ'den ihraç 21 hâkim ve savcı hakkında zamanaşımı gerekçesiyle verilen 'soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı kaldırıldı. Kararı, eylemlerin işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki itirazın kabul edilmesiyle alındı.

Son Güncelleme:
İtiraz Kabul Edildi: FETÖ'den İhraç Hâkim ve Savcılara Zamanaşımı Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında verilen zamanaşımı kararı kaldırıldı. Dosya yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

21 eski hâkim ve savcı hakkında, Ergenekon soruşturması ve davaları sırasında FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla işlem başlatıldı. Bu kişiler hakkında sahte delil oluşturma, hukuka aykırı arama, gözaltı ve tutuklama ile usulsüz dinleme gibi işlemler yaptıkları iddiaları bulunuyordu. Bu nedenle haklarında 'son soruşturmanın açılması' talep edildi.

Dosyayı inceleyen Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' yönünde karar verdi. Mahkeme bu kararında zamanaşımını gerekçe gösterdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Başsavcılık, yaşananların tek tek yapılmış adli hatalar olarak görülemeyeceğini savundu. Eylemlerin Anayasayı ihlal ve zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Başsavcılığın itirazını İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, 10 Temmuz 2026'da verdiği kesin kararla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zamanaşımı kararını kaldırdı. Dosya yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Böylece 21 eski hâkim ve savcının yargılanmalarının önü açıldı.

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ankara'da Okul Çevreleri Havadan da Denetlenecek Ankara'da Okul Çevreleri Havadan da Denetlenecek
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Alevlere Teslim Oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı
ÇOK OKUNANLAR
Okullar Açılıyor: İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Olacak Okullar Açılıyor: İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Olacak
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Bir Can Kaybı Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Bir Can Kaybı
AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti
Sivas'ta Kan Donduran Olay Annenin İtirafıyla Aydınlandı: Kayıp Olarak Aranan 11 Aylık Büşra Bebek Babası Tarafından Satılmış! Annesi Her Şeyi İtiraf Etti, Babası Kızını Satmış
İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı