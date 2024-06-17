Mersin'de otomobil hayvan pazarına daldı: 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan öldü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA