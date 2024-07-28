Mersin'de Eski Kağıt Fabrikasında Yangın

Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu alandaki alevler kontrol altına alındı.

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Mersin'de Eski Kağıt Fabrikasında Yangın

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.

Mersin'de Eski Kağıt Fabrikasında Yangın - Resim : 1

Plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alına alındı.

Alandaki bazı malzemelerin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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