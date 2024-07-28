Turizmcilerden Efes Antik Kenti İsyanı: Roma'da Bile Bu Fiyatlar Yok!

Efes Antik Kenti’nin giriş ücreti tartışma konusu oldu. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti’nin giriş ücretinin 40 Euro'ya çıkarılması turizmcileri derinden sarstı. Turizmciler, Roma'da bile bu kadar yüksek ücretlerin olmadığını belirtti.

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti’nin giriş ücreti, geçtiğimiz yıl 23 Euro iken bu yıl 40 Euro'ya çıkarıldı.

Fiyat artışının Efes Antik Kenti içerisine kurulan Deneyim Müzesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Efes’e gelen ziyaretçiler, Deneyim Müzesi’nden yararlansın veya yararlanmasın 40 Euro'nun 17 Euro'sunu Deneyim Müzesi’ne ödemek zorunda.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu'na konuşan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, 23 Euro’dan 40 Euro’ya çıkarılan giriş ücretinin bu kez de 55 Euro'ya çıkarılacağı yönünde tartışmaların gündeme geldiğini söyledi.

Tepkiler üzerine ücretin 55 Euro'ya çıkarılmasının iptal edildiğini ifade eden Bilgin, “Bütün turizm paydaşları Sayın Bakan'a bunun neden yapılmaması gerektiği konusunda rapor verdi. Aradan süre geçtiği için biz yapılmayacağı ve iptal edildiği kanaatindeyiz. Bir şeyleri deniyorlar ve eğer tansiyon yükselirse geri çekiyorlar. Bunun da geri çekildiğini düşünüyoruz ama 40 Euro da çok yüksek bir fiyat” dedi.

‘ROMA’DA BU FİYATLAR YOK’

Ören yerine giren birçok turistin 17 Euro ödemesine rağmen Deneyim Müzesi’nden yararlanmadığını belirten Bilgin, “19 yıldır hem İzmir Limanı hem de Kuşadası Limanı’nda acentecilik yapıyorum. Biz turistin nabzını tutuyoruz. İtalya Roma’da, Yunanistan Akropolis’te bu fiyatlar yok. Efes Ören Yeri’nin içine bir deneyim müzesi yaptılar. Ayasofya’da ve Kapadokya’da da var. Efes’teki bu müzenin bakanın bir yakınının olduğu iddia ediliyor. Her giren turist bu müzeye 17 Euro ödüyor. İnsanların bu müzeye vakit ayırmak gibi bir zamanı yok. Müzenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve insanlar müzeye girmekten vazgeçiyor. 17 Euro'nun yararlanamadıkları bir hizmete gittiğini bile bile bu parayı ödüyorlar. Bu da haliyle tepkiye neden oluyor. Geçen sene 23 Euro'ydu, bu yıl 40 Euro oldu. Ama aradaki bu zam devletin cebine girmiyor” ifadelerini kullandı.