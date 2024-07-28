Mantar Hastanelik Etti! 9 Kişi Zehirlendi

Gümüşhane’de mantardan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Mantar Hastanelik Etti! 9 Kişi Zehirlendi

Gümüşhane merkeze bağlı Örenler köyünde 9 kişi yedikleri mantar yemeğinden zehirlendi.

Soğanlı eteklerinde yer alan ve Gümüşhane’ye 80 kilometre, Bayburt’ta 45 kilometre uzaklıkta bulunan Örenler köyünde mantardan zehirlenen vatandaşlar, tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan vatandaşlardan Ş.S., D.T., T.T., M.B., F.B., M.B., S.B.’nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, M.G., Z.B.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA

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