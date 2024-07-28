Uyuşturucu Baskınında İlginç Anlar! Hepsi Roma Dönemine Ait

Aydın'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Baskında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 6 adet altı sikke ele geçirdi.

Uyuşturucu Baskınında İlginç Anlar! Hepsi Roma Dönemine Ait

Aydın'da Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada Nazillli İlçesi İsabeyli Mahallesi’nde F.Ü. (63) ve N.B.Ü. (33) isimli şahısların ortak ikametine baskın yaptı.

Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 265 adet 9 mm. tabanca mermisi, 7 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca Aydın İl Müze Müdürlüğü ile yapılan ön görüşmede ele geçen altın sikkelerin Roma dönemine ait gerçek altın sikke olduğu bilgisi alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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