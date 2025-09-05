6 Yaşındaki Çocuk Denizde Ölümden Döndü! Bin 200 Metre Sürüklendi

Mersin’in Mezitli ilçesinde babasıyla denize giren 6 yaşındaki çocuk, akıntıyla 1200 metre açığa sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri çocuğu sağ salim kıyıya çıkardı. Can yeleği sayesinde hayatta kalan 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik’in hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
Mersin’in Mezitli ilçesinde denize giren 6 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak bin 200 metre açığa sürüklendi. Küçük çocuğun imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. O anlar kameralara yansırken, kurtarma operasyonu yürekleri ağızlara getirdi.

CAN YELEĞİ HAYATINI KURTARDI

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, babasıyla birlikte can yeleği takarak denize giren Y.Ö. isimli çocuk kısa sürede akıntının etkisiyle açık denize sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çocuğu denizin ortasında sağ salim buldu.

BİN 200 METRE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık bin 200 metre açığa sürüklenen çocuk, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede bota alındı. Kurtarma anları sahildeki vatandaşlar ve görevliler tarafından saniye saniye görüntülendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen Y.Ö.’nün herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Küçük çocuk, yapılan muayenenin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Mersin Deniz
Son Güncelleme:
