Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu

Antalya’da Düden Şelalesi’nden düştüğü değerlendirilen Emine Akan’ın cansız bedeni, olay yerinden 15 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında bulundu. Vatandaşların fark ettiği çanta ve terlikten yola çıkan ekipler, iki gün süren aramanın ardından Akan’ın cenazesine ulaştı.

Son Güncelleme:
Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da Düden Şelalesi’nden yaklaşık 40 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Emine Akan’ın cansız bedeni, olay yerinden 15 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında bulundu.

Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu - Resim : 1
Emine Akan, Düden Şelalesi'nden aşağı düştü

Olay, pazartesi gecesi Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Şelale kenarındaki çitlerin yanında bir çanta ve kadın terliği bulan vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone destekli havadan taramanın yanı sıra, deniz polisi de botlarla deniz yüzeyinde inceleme yaptı ancak ilk gece sonuç alınamadı.

Arama çalışmaları ikinci gün de devam etti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının katıldığı çalışmalarda, Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi bulundu.

Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu - Resim : 2
Kadının cansız bedeni Sıçan Adası açıklarında bulundu

Karaya çıkarılan cesedin, yapılan incelemede Emine Akan’a ait olduğu tespit edildi. Akan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ailesiyle Piknik Yapmaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı! Yürüyüş Yaparken Ceset BulduAilesiyle Piknik Yapmaya Gitti, Hayatının Şokunu Yaşadı! Yürüyüş Yaparken Ceset BulduGüncel
90 Saatlik Arama, 12 Saatlik Dalış... Halit Yukay'ın Cenazesi Böyle Çıkarıldı, İşte İlk Görüntüler90 Saatlik Arama, 12 Saatlik Dalış... Halit Yukay'ın Cenazesi Böyle Çıkarıldı, İşte İlk GörüntülerGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya ölüm
Son Güncelleme:
1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden: Sağanak, Fırtına ve Çöl Tozu... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden
Cumhurbaşkanı'ndan Milli Takıma Tebrik Cumhurbaşkanı'ndan Milli Takıma Tebrik
ÇOK OKUNANLAR
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye
Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden: Sağanak, Fırtına ve Çöl Tozu... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden
Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu Meşhur Şelalede Facia! Cansız Bedeni Sıçan Adası'nda Bulundu
İsrail Macron'a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklar İsrail Macron'a Kapıları Kapattı
6 Yaşındaki Çocuk Denizde Ölümden Döndü! Bin 200 Metre Sürüklendi 6 Yaşındaki Çocuk Denizde Ölümden Döndü