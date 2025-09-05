Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da Düden Şelalesi’nden yaklaşık 40 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Emine Akan’ın cansız bedeni, olay yerinden 15 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında bulundu.

Emine Akan, Düden Şelalesi'nden aşağı düştü

Olay, pazartesi gecesi Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Şelale kenarındaki çitlerin yanında bir çanta ve kadın terliği bulan vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone destekli havadan taramanın yanı sıra, deniz polisi de botlarla deniz yüzeyinde inceleme yaptı ancak ilk gece sonuç alınamadı.

Arama çalışmaları ikinci gün de devam etti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının katıldığı çalışmalarda, Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi bulundu.

Kadının cansız bedeni Sıçan Adası açıklarında bulundu

Karaya çıkarılan cesedin, yapılan incelemede Emine Akan’a ait olduğu tespit edildi. Akan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İHA