Merkez İlçelerin Tahtı Sallanıyor! Ezberler Bozuldu; İşte İstanbul'un En Değerli Mahalleleri...

Emlak ve konut alım satımı piyasasında herkesin merak ettiği unsurların başında Endeksa verileri geliyor. Yayınlanan yeni raporun detayları dikkat çekerken verilere göre artık yatırım yapmak için en uygun yerler İstanbul'un merkez bölgeleri değil.

O İLÇELERİN TAHTI SALLANTIDA

Yayınlanan verilere göre, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerde yüksek konut fiyatları insanları farklı bölgelere yöneltmiş durumda. Kiraları bile karşılayamayan vatandaşları etkileyen bir diğer unsur ise bu bölgelerdeki evlerin yıpranma sürelerinin 30 yılı bulması oldu.

RİSKLİ OLSA DA…

Endeksa verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, riskli yapısıyla hatırlansa da kira rakamları, 2-13 bin TL arasında, bina yıpranma süresi ise ortalama 12 sene olarak dikkat çekiyor.

METRO GELECEK SÖYLENTİSİ

Kira getirisi yüzde 9 olan ilçede, Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinin yıldızı parladı. Mahallede "metro gelecek söylentileri" emlak fiyatlarını yukarı çekmeyi sürdürüyor.