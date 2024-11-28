İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktora Saldırı! Kan Vermesi İstenince Ortalığı Birbirine Kattı

İstanbul Güngören'de Güven Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde bugün öğlen saatlerinde yine bir doktor şiddete uğradı.

Ehliyet raporu almak için Aile Sağlığı Merkezi’ne giden şahıs, kan grubu bilgisi için kan vermesi istenince dehşet saçtı. Aile hekimine saldıran şahıs 'Yıkarım burayı, bana o raporu vereceksiniz' diyerek ortalığı birbirine kattı.

KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Saldırgan kendisine engel olmaya çalışanlara aldırış etmeden masa üzerindeki bilgisayarlara da zarar verdi. O anları başka hastalar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: DHA