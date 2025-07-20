Meral Akşener Yeni İmajıyla Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerin ardından yeniden İYİ Parti genel başkanlığına aday olmayan Meral Akşener, siyaset sahnesinden çekildi. 27 Nisan 2024'te ise İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Meral Akşener, yeni saç rengiyle aylar sonra ilk kez bir düğünde görüntülendi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Meral Akşener ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi