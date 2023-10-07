Menzil tarikatı cezaevlerine de dadanmış: Mahkumlara tövbe seansı... 'Çok sayıda cemaat mensubu gardiyan var'

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün “Bir Kitap Bir Umut” sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyasında Menzil’in de yer aldığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ankara Sincan’da, Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınevi’ne asılan afişte, “Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği “Bir Kitap Bir Umut” kampanyasını destekliyoruz. Nakdi desteklerinizi bekliyoruz. Nakit sizden kitap bizden” ifadeleri yer aldı.

MENZİL HER YERDE

Arı’nın ulaştığı yayınevinin yetkilisi “Liste verdiler ve 40 bin TL’lik 16 koli kitap gönderdik. Biz istedikleri kitapları gönderdik. Şimdi gönderdiğimiz kitaplar için para topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Birgün’de yer alan haberde, Menzil kaynakları ise “Bu kampanya ile gardiyan sofiler (cemaat mensubu) mahkûmlara ulaşıp tövbe seansları yapıyor. Mahpuslar da Menzil’in ilgi alanında ve cemaat mensubu çok sayıda gardiyan var” dedi.