Menzil'de taht kavgası büyüyor: Birbirlerine girdiler

AKP iktidarıyla hızla büyüyen, milyarlarca liralık bir sermayeyi yöneten ve kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nde taht kavgası büyüyor.

"Gavs" olarak nitelendirilen Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Elhüseyni’nin (eski soyadı ile Erol) ölümünün üzerinde bir hafta geçti. 12 Temmuz’da ölen Abdulbaki Elhüseyni’nin için 13 Temmuz’da Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cemaat mensuplarının akın ettiği cenazeye BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci ile çok sayıda AKP yöneticisi ve bürokrat katıldı. Cenaze törenin düzenlendiği gün Abdulbaki Hüseyni’nin çocukları arasındaki taht kavgası kamuoyuna yansıdı.

TAHT KAVGASI BÜYÜYOR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, cemaatin başına Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’nin geçmesi bekleniyordu. Fakat cenaze töreninden birkaç saat sonra yapılan açıklamada, Abdulbaki Elhüseyni’nin üç oğlu, Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek’in cemaati birlikte yöneteceği, bugüne kadar verilen tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiğini, tümünün yenilenmesi gerektiğini açıklandı. Üç cemaat şeyhinin de Menzil köyündeki üç ayrı camide ayrı ayrı tövbe alacağı belirtildi.

Muhammed Saki Elhüseyni, cemaatin Semerkand Vakfı’ndan ayrılıp Serhendi isimli bir vakıf kurduğu duyurdu. Pahalı kıyafetlere düşkünlüğüyle bilinen oğlu Yakup’u da yeni yayınevinin başına getirdiği ifade edildi. Semerkand Yayınevi ve medya organlarına karşı da yeni yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı açıklandı.

"SİZİN SEVGİNİZ YERİN DİBİNE BATSIN"

Ayrışma bununla da sınırlı kalmadı. Taht kavgasına “şeyhlerin” çocukları da dahil oldu. Menzil’in yeni şeylerinden Muhammed Fettah Elhüseyni’nin oğlu Muhammed Nafi Elhüseyni, cemaat mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, “Gavsımızın vefatının üzerinden daha bir hafta geçmedi. İntisap ettikleri mürşidlerini paylaşıyorlar, profil fotoğrafı yapıyorlar, methiyeler düzüyorlar. Hangisi olursa olsun, biri babam ikisi amcam. Hepsi kendine makam hazırlıyor akıllarında. Sofiler ile kofiler ayrılıyor. Siz onlardan olmayın… Böyle yüce bir gavsı unutup tarikat adabı gereği 3-5 gün önce intisap ettiği mürşidlere bu denli aşık olamaz hiçbir kalp. Aşık oldum diyorsa yalan söylüyor, hainlik ediyor vallahi de billahi de. Konuşmayayım, fitne çıkmasın diyorum ama dayanamıyorum. Zoruma gidiyor, içim içimi yiyor. Sizin sevginiz de sizinle beraber yerin dibine batsın…” dedi.