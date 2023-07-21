Boğaziçi öğrencileri tepkili: Mobilya için 3 buçuk milyon harcayanlar öğrencileri sokakta bıraktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ve okul bileşenleri tarafından ‘kayyum rektör’ olarak nitelendirilen Naci İnci yönetimi, 2023-2024 akademik yılı hazırlık ve lisans öğrencilerinin yurt başvuru sonucunu açıkladı. Yönetim, “Şehir dışından gelen her öğrenciye yurt hakkı tanıyacağız ve hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız” demesine rağmen, aralarında depremzede öğrencilerin de olduğu pek çok öğrenciyi yurtsuz bıraktı.

Yurtlara yerleşemeyip açıkta kalan öğrenciler ise ne yapacaklarını bilmiyor. Aralarında okulunu dondurmayı düşündüğünü söyleyen pek çok öğrenci var.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİL KURULU’NDAN ÇAĞRI

Dün Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK) Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve bileşenlerine çağrı yapmış, 12.15’te herkesi Güney Meydan’a çağırmıştı. ÖTK tarafından yapılan açıklamada, “Yüzlerce öğrencisine barınma hakkını yok sayıp kelimenin tam anlamıyla sokakta yaşamaya mahkûm eden Boğaziçi yönetimine karşı basın açıklamamızı gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızı 12.15'te Güney Meydan'a bekliyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Kayyum rektör Naci İnci’nin yüzlerce öğrenciyi yurtsuz bırakmasının ardından Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK), Güney Meydan’da 12.15’te basın açıklaması yaptılar.

“BİNE YAKIN ÖĞRENCİ BARINMA HAKKINDAN MAHRUM KALACAK”

ÖTK tarafından yapılan açıklamada, “Dün açıklanan kura sonuçlarında tahminlerimizden farklı olmayan bir tabloyla karşılaştık. Bine yakın öğrenci barınma hakkından mahrum kalacak. Boğaziçi yönetimi depreme dayanıklı olmayan yurtları yıkıyor ama bu süreçte kendi öğrencisini açıkta bırakıyor. Hiçbir plan veya program yok. Parça parça yapılması gereken bu güçlendirme ve yeniden yapılandırma projesi tek bir senede yapılmaya çalışılıyor. Öğrencilerin nerede kalacağı, barınıp barınamayacakları ise dikkate alınmıyor” ifadelerine yer verildi.

“KULÜP ODALARINA EL KONULDU”

Yönetim tarafından öğrencilerin yaşam standartlarını düşürecek şekilde dar odalara daha fazla ranza atılıp Boğaziçi kültürünün en büyük parçası olan kulüplerin odalarına el konulduğunu ifade eden ÖTK, “Bu süreçte Öğrenci Temsil Kurulunun bütün çabalarına rağmen öğrencilerle şeffaf ve dürüst bir bilgi akışına girmediler. Krizin çözümüne veya hafifletilmesine dair hiçbir yapıcı adım atılmadı. Öğrenci Temsil Kurulunun zar zor alabildiği toplantılarda öne sürdüğü bütün çözüm önerileri ise bir elin tersiyle itildi. İlerleyen zamanlarda da öğrenci temsilcileri ciddiye bile alınmamaya başlandı, toplantı verilmemeye ve talep edilen dilekçeler reddedilmeye başlandı. Trajikomik bir şekilde temsilciliğe kendi kendilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesine gitmelerini ve Boğaziçi yönetimini bu işe dahil etmemelerini söylediler. Kampüslerimizi kamerayla ve özel güvenlikle ağzına kadar doldurmak konusunda elini sakınmayan Boğaziçi yönetiminin kendi öğrencilerine yurt bulma konusunda bu kadar noksan olmaları dikkate değerdir” dedi.

YÖNETİM, GENEL SEKRETERLİK İÇİN 3 MİLYON 458 BİN LİRA HARCAMA YAPTI

Boğaziçi yönetiminin 2023 yılında genel sekreterlik için 3 milyon 458 bin 400 lira, sosyal medya için ise 1 milyon 444 bin 300 lira harcama yapıldığını söyleyen ÖTK, “Daha da acısı yalnızca genel sekreterliğin makam masası, koltukları, perdeleri için 353 bin 400 lira harcama yapıldı. Soruyoruz, bu kadar bonkörlük öğrencilerin temel barınma hakkı tehlikedeyken nerede?” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem