Melek İpek Davasında Yargıtay'dan Flaş Karar: Türkiye Aylarca Bu Olayı Konuştu

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak 2021 gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce darp etti. Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

EKİPLER MELEK İPEK'İ KELEPÇELİ HALDE BULDU

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Taraflar arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli halde buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'Haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Ramazan İpek

SAVCI, 6 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, 26 Nisan 2021 tarihinde Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İpek'in 'Kast olmaksızın taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.

108 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Melek İpek, 108 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilerek serbest bırakıldı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nce görüşüldü. İstinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

YARGITAY İTİRAZI USULDEN REDDETTİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, temyiz istemini usulden reddetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ilamında, 'Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı hatırlatılarak, temyiz istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verildiği duyuruldu. İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Yargıtay, 'bu karar temyiz edilemez' demiştir. Bununla birlikte karar kesinleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA