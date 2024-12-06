Cansız Bedenleri Vinçle Göçükten Çıkarılmıştı! Mermer Ocağındaki Faciada Acı Karar

24 Kasım’da Balıkesir'in Marmara İlçesinde faaliyet gösteren mermer ocağında göçük meydana gelmiş, kopan kaya parçaları işçiler Ahmet Özmen ile Mustafa Dak'ın üstüne düşmüştü.

Sahil Güvenlik botlarıyla sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlatmış, büyük mermer blokların yer aldığı göçükteki işçilerden 4 saat sonra Ahmet Özmen’in, 7,5 saat sonra ise Mustafa Dak’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

CANSIZ BEDENLERİ VİNÇLE ÇIKARILMIŞTI

İşçilerin cenazelerinin göçükten çıkarıldığı görüntülerde, işçilerin cenazelerinin ceset torbasına konulduktan sonra sedyeye alındığı ve vinçle yaklaşık 10 metre yükseklikten yukarıya çıkarıldığı görülmüştü.

Kastamonu'dan çalışmak için Marmara Adası'na gelen 2 çocuk babası Mustafa Dak ile 3 çocuk babası Ahmet Özmen, memleketlerinde toprağa verilmişti.

FAALİYET DURDURMA KARARI UYGULANMAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 2 işçinin öldüğü mermer ocağıyla bölgedeki bazı ocakların faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat yapıldığı ancak işletmelerin buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan şirket sahibi E.Ö. ile yetkili 4 kişinin, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA