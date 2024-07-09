Mehmet Tezkan'dan 'Erdoğan'ın Berlin Konvoyu' Yorumu: İtibarımızı Artırdık, Almanlar Türkler Geliyor Diye Korkmuştur!

Vatandaş enflasyon karşısında ezilirken, iktidar 'itibardan tasarruf olmaz' demeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EURO 2024 çeyrek final maçı için gittiği Almanya'daki onlarca araçlık konvoyu tepki çekti.

'Erdoğan Almanya’da 40/50 araçlıkla gösteri yaptı' diyen Mehmet Tezkan, 'Saray'ın ışıkları yansın diye bamyayı 150 liraya yiyoruz' başlıklı yazısında şu ifadeleri yazdı:

'Almanlar korkmuştur herhalde… Türkler geliyor diye endişelenmiştir. Kıskanmışlardır!... Çünkü Almanya Başbakan 40/50 araçla dolaşmıyor… 40/50 araçla maça gitmiyor… Gitmeye kalksa bir gün koltuğunda oturamaz. Allah’tan 40/50 araçla yetinmişler! Hollanda’ya 2-1 yenildik ama yüzlerce metrelik araç konvoyuyla itibarımızı artırdık…

'MÜHİM OLAN İTİBAR, FAKİRLİĞİMİZ KADER'

Almanlar, İngilizler, Hollandalılar bu çılgın Türklere bak sofralarına ekmek koyacak paraları yok ama… Çocuklarının karnını doyuracak gelirleri yok ama… İki yakaları bir araya gelmiyor am itibarları için Saray’larını aydınlatıyorlar diyordur ya… Bu bize yeter... Mühim olan itibar, fakirliğimiz kader!

'SARAY'IN ELEKTRİK FATURASINI DA BİZ ÖDÜYORUZ'

Beştepe’deki Saray’ın bir aylık elektrik gideri 14 bin konutun elektrik masrafına eşitmiş… Konutlarımızdaki elektrik giderinin parasını biz ödüyoruz. Elektriğe gelen yüzde 38’lik zamdan sonra iki ampulden birini söndürmek zorunda kaldık… Bu arada AKP’nin de simgesi ampuldü değil mi? Erdoğan’ın, Saray’ın böyle bir derdi yok… Çünkü, Saray’ın elektrik faturasını da biz ödüyoruz… Almanya’ya kargo uçakları ile götürülen araçların bedelini de biz ödedik… Berlin’de 40/50 araçlık konvoyun ücretini de… Erdoğan’ın yanında taşıdığı zevatın masrafını da…

Bu yüzden yeşil fasulye 120 lira…

Bu yüzden bamya 150 lira…

Bu yüzden benzin 44 lira 74 kuruş oldu…

Bu yüzden et yemeğe hasret kaldı…

Bu yüzden çocuklarımıza yumurta bile alamıyoruz….'