Mehmet Tezkan'dan 'Erdoğan'ın Berlin Konvoyu' Yorumu: İtibarımızı Artırdık, Almanlar Türkler Geliyor Diye Korkmuştur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçına yüzlerce metrelik konvoy ile gitti. Erdoğan'ın Berlin konvoyunu değerlendiren Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, 'Almanlar korkmuştur herhalde… Türkler geliyor diye endişelenmiştir. Kıskanmışlardır! Yenildik ama yüzlerce metrelik araç konvoyuyla itibarımızı artırdık' ifadelerini kullandı.

Mehmet Tezkan'dan 'Erdoğan'ın Berlin Konvoyu' Yorumu: İtibarımızı Artırdık, Almanlar Türkler Geliyor Diye Korkmuştur!

Vatandaş enflasyon karşısında ezilirken, iktidar 'itibardan tasarruf olmaz' demeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EURO 2024 çeyrek final maçı için gittiği Almanya'daki onlarca araçlık konvoyu tepki çekti.

'Erdoğan Almanya’da 40/50 araçlıkla gösteri yaptı' diyen Mehmet Tezkan, 'Saray'ın ışıkları yansın diye bamyayı 150 liraya yiyoruz' başlıklı yazısında şu ifadeleri yazdı:

'Almanlar korkmuştur herhalde… Türkler geliyor diye endişelenmiştir. Kıskanmışlardır!... Çünkü Almanya Başbakan 40/50 araçla dolaşmıyor… 40/50 araçla maça gitmiyor… Gitmeye kalksa bir gün koltuğunda oturamaz. Allah’tan 40/50 araçla yetinmişler! Hollanda’ya 2-1 yenildik ama yüzlerce metrelik araç konvoyuyla itibarımızı artırdık…

'MÜHİM OLAN İTİBAR, FAKİRLİĞİMİZ KADER'

Almanlar, İngilizler, Hollandalılar bu çılgın Türklere bak sofralarına ekmek koyacak paraları yok ama… Çocuklarının karnını doyuracak gelirleri yok ama… İki yakaları bir araya gelmiyor am itibarları için Saray’larını aydınlatıyorlar diyordur ya… Bu bize yeter... Mühim olan itibar, fakirliğimiz kader!

'SARAY'IN ELEKTRİK FATURASINI DA BİZ ÖDÜYORUZ'

Beştepe’deki Saray’ın bir aylık elektrik gideri 14 bin konutun elektrik masrafına eşitmiş… Konutlarımızdaki elektrik giderinin parasını biz ödüyoruz. Elektriğe gelen yüzde 38’lik zamdan sonra iki ampulden birini söndürmek zorunda kaldık… Bu arada AKP’nin de simgesi ampuldü değil mi? Erdoğan’ın, Saray’ın böyle bir derdi yok… Çünkü, Saray’ın elektrik faturasını da biz ödüyoruz… Almanya’ya kargo uçakları ile götürülen araçların bedelini de biz ödedik… Berlin’de 40/50 araçlık konvoyun ücretini de… Erdoğan’ın yanında taşıdığı zevatın masrafını da…

Bu yüzden yeşil fasulye 120 lira…

Bu yüzden bamya 150 lira…

Bu yüzden benzin 44 lira 74 kuruş oldu…

Bu yüzden et yemeğe hasret kaldı…

Bu yüzden çocuklarımıza yumurta bile alamıyoruz….'

Erdoğan'ın Berlin Konvoyu Almanları Şoke Etti! İsraf Hat Safhada!Erdoğan'ın Berlin Konvoyu Almanları Şoke Etti! İsraf Hat Safhada!Güncel

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Berlin
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey
Evine Çağırdığı Temizlikçi Kadına Cinsel Tacizde Bulundu Evine Çağırdığı Temizlikçi Kadına Cinsel Tacizde Bulundu
Çeşme'de 7 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı Çeşme'de 7 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum