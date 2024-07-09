Evine Çağırdığı Temizlikçi Kadına Cinsel Tacizde Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca (44), tutuklandı.

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Evine Çağırdığı Temizlikçi Kadına Cinsel Tacizde Bulundu

Olay, 6 Temmuz’da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı.

Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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