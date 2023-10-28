Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SpaceX ve Tesla'nın sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD yönetimini eleştiren mesajını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı

SpaceX ve Tesla sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, "İran savaş istiyor. Bakın, ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yaklaştırmışlar" ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayınladı. Musk paylaştığı metninde 'Irony'ye atfen 'Irany' diyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Elon Musk'ın bu mesajını kendi X hesabından paylaştı.

Mehmet Şimşek, Elon Musk'ın ironik twitini paylaştı - Resim : 1

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