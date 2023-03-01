Mehmet Ali Erbil'e taciz suçundan hapis cezası

Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Ali Erbil'e taciz suçundan hapis cezası

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’ suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarından yargılandığı davanın karar duruşması, bugün Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Erbil hakkında 'tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verdi.

Ebil, ‘hakaret' suçundan 13 bin 100 TL adli para cezasına, ‘cinsel taciz' suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. (

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