Mehmet Akif Ersoy, THY uçağına binemedi: Basın müşavirinden yalanlayan açıklama geldi

HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, THY uçağına alınmadığını, THY'nin fazla bilet sattığını iddia etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile Ersoy arasında sosyal medyada tartışma çıktı.

Mehmet Akif Ersoy, THY uçağına binemedi: Basın müşavirinden yalanlayan açıklama geldi

THY’nin fazla bilet sattığını iddia ederek, havaalanı zamanında gitmesine rağmen uçağa alınmadığını iddia eden Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ile THY arasında tartışma çıktı.

Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Yayına geç kalmak olmaz biliyorsun, uçağa da öyle. Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra gelmişsin” dedi.

Habertürk Sunucu Mehmet Akif Ersoy, havaalanına vaktinde gitmesine rağmen kendisini uçağa almadıklarını iddia etti ve Türk Hava Yolları’nın (THY) fazla bilet sattığını belirtti.

THY’DEN YANIT

Ersoy’a yanıt THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi. Üstün, Ersoy’un uçuşa geç kaldığını belirterek, “Yayına geç kalmak olmaz biliyorsun, uçağa da öyle. Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra geldiğin için uçak yolcu kabulüne kapanmış. Sonrasında zaten biletin kurallar çerçevesinde değiştirilmiş ve yardımcı olmuşuz. Gece 02.36 ve 02.39’da beni de aramışsın, yorucu bir cuma günüydü sese uyanamamışım bunu ayrıca telafi edeceğim” dedi.

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