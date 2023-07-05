Emre Belözoğlu ile Ümit Özat arasındaki FETÖ tartışması: Dava açıldı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun şikayeti üzerine eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Belözoğlu'nun avukatı daha önce, Ümit Özat'ın müvekkili hakkındaki FETÖ iddialarını yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay, Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddialarında bulunan Ümit Özat’a, "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Odatv'nin haberine göre; Emre Belözoğlu daha önce aynı iddialar karşısında Özat’a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını da kazanmıştı.

"SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazanan Belözoğlu sonrasında ise Ümit Özat hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu değerlendiren savcılık Ümit Özat hakkında, “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Özat’ın Emre Belözoğlu hakkında yaptığı paylaşımlara yer verildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Ümit Özat, paylaşımların kendisine ait olduğunu söyleyerek, “Söylediğim şeyler doğrudur. Bu nedenle suç işlediğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

ÜMİT ÖZAT NE DEMİŞTİ?

Eski Fenerbahçeli futbolcu Özat, 2022 yılında "3F Spor" isimli Youtube kanalında katıldığı bir program sırasında, Emre Belözoğlu hakkında "...kimi kandırıyorsun sen, sen Uğurla çalışıyorsun, öbürü Emre Belözoğlu ile çalışıyor ondan sonra ikiniz de çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var bunlar FETÖ'nün mimarı, Uğur ile Emre mucidi" ifadelerini kullanmıştı.

Özat ayrıca sosyal medya hesabından da, "Hakan Şükür de fetocu Emre Belözoğlu da Fetocu ama bana göre Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en iyi üç orta sahasından birisi, bütün söylemek istediğim bu ama bu fetocu oldukları gerçeğini değiştirmez" paylaşımında bulunmuştu.