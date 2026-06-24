Meclis'ten Geçti: Emniyet ve Basına İlişkin Yeni Düzenlemeler

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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile Emniyet Teşkilatı’ndan basın düzenlemelerine, vergi uygulamalarından sosyal alanlara kadar birçok başlıkta değişikliğe gidildi.

Düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda amir rütbelerinde görev yapan personelin kadro oranları yeniden belirlendi. Buna göre birinci sınıf emniyet müdüründen komiser yardımcısına kadar farklı rütbeler için azami oranlar güncellenerek personel dağılımında yeni bir yapı oluşturuldu. Daha önceki oranlara ilişkin geçici maddeyse yürürlükten kaldırıldı.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE AYRILAN PERSONELE ATAMA İMKANI

Kanunda ayrıca, sağlık gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla mezun olup göreve başlayan ve sonrasında yine sağlık nedeniyle memuriyetten ayrılan personel için yeni bir düzenleme yer aldı. Bu kişilerin 6 ay içinde başvurmaları halinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygun kadrolara atanabilmelerinin önü açıldı.

BASIN DÜZENLEMESİ

Basın İlan Kurumu düzenlemesiyle de internet haber sitelerinin vasıf ve yükümlülükleri yeniden tanımlandı. Bu kapsamda resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip medya kuruluşlarına yönelik kriterler güncellenirken, yükümlülüklere uymayanlara 1 günden 25 güne kadar ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulanabilecek. Tekrarlayan ihlallerde süreler artırılırken, bazı durumlarda 60 güne kadar yaptırım uygulanması mümkün olacak.

Kaynak: AA