Kartal'da Dehşet! Kiracı, Ev Sahibini Öldürdü

Kartal’da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan ev sahibi hayatını kaybedetti.

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Kartal'da Dehşet! Kiracı, Ev Sahibini Öldürdü
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İstanbul'un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana gelen olayda, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanyeli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu şüpheli C.D., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

MAHALLE SAKİNİ ANLATTI

Mahalle sakini Sıla Atalay, şüphelinin daha önce de çeşitli olaylara karıştığını öne sürerek, "Ben tam olarak olaya hakim değilim ama sürekli alkol kullanan birisiydi. Sürekli olaylar oluyordu, polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma olduğunu duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük" dedi.

Yaklaşık 18 yıldır aynı binada oturduklarını belirten Atalay, hayatını kaybeden Niyazi Tanyeli'yi çok sevdiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Sürekli komşularıyla iletişim halindeydi. Hepimizin sevdiği biriydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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