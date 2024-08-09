Meclis, Can Atalay İçin Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TİP MYK üyesi Ahmet Şık ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin Meclis’i 16 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.



CAN ATALAY İSTEDİ, TARİH DEĞİŞTİ



Dilekçede CHP lideri Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekilleri, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca'nın imzaları yer aldı.

Basın açıklamasında konuşan Ahmet Şık, daha önce dile getirilen 14 Ağustos kararından neden vazgeçildiğini anlattı. Şık, “Burada bir tartışmaya girmek istemedik. Can Atalay’ın önerisi ve yaklaşımıyla biliyorsunuz 15 Ağustos’ta Filistin özel oturum için toplanacak Meclis. Mahmut Abbas buraya geldiğinde Filistin’de yaşanan soykırımın, katliamın önünü kapatacak bunu gölgeleyecek herhangi bir tartışma açılmaması için, sadece Filistin konusunun dünya ve Türkiye gündemine taşınması için 16 Ağustos’a karar kıldık” dedi.