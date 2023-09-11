MEB'in açık lise kararı AKP'ye yakın gazeteyi kızdırdı: 'Dini eğitime darbe vurur'

‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kamuoyunda da tartışmalar meydana geldi.

Kararların en tartışılanı ise açık liselere geçişin zorlaştırılması oldu. AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi, MEB’in açık lise kararını gazete manşetinden eleştirdi.

‘Açık lise kısıtlanamaz’ başlıklı haberde, kararın dini ve mesleki eğitime darbe vuracağı savunuldu.

Yeni Akit’ten Zekeriya Say’ın imzasıyla yayınlanan haberde, eğitimcilerin düzenlemeyi kabul edilemez bulduğu iddia edilirken, haberde “İstisnalar haricinde açık liseye geçilemeyecek olmasının Kuran kurslarına, okula gidemeyen kız çocuklarına ve meslek sahibi olmak isteyen gençlerin eğitimine darbe vurulacağı” iddia edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem