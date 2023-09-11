Kaldırım taşıyla dişlerini kırmışlardı! 2 kişi tutuklandı

Sultangazi’de kaldırım taşı atıp lise öğrencisini yüzünden yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı.

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Kaldırım taşıyla dişlerini kırmışlardı! 2 kişi tutuklandı

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli çocuk, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan çocuk ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu.

Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti.

ÖNLERİNİ KESMİŞLERDİ

Bunun üzerine çıkan kavgada darbedilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darbetmişti.

5 DİŞİNİ KIRDILAR

O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K’nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.’nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.

Lise öğrencisi kızın dişlerini kaldırım taşıyla kırdılar!Lise öğrencisi kızın dişlerini kaldırım taşıyla kırdılar!Güncel

ŞÜPHELİ VE BERABERİNDEKİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede O.A.A’nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlenmişti.

Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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