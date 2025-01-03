MEB'den Özel Okullarda 'Ücret' Düzenlemesi! Fahiş Oranda Artış Yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne yaptığı düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre; kademeler arası geçiş sınıfların (ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıf) ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle özel okullardaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Yönetmelikte, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" maddesiyle aşırı zamların önüne geçilmesi planlanıyor.
FAHİŞ FİYAT UYGULANMAYACAK
Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek. Yeni yönetmelik hükümlerine göre Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9’uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak.
Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacak. Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışında tutulacak.
Kaynak: ANKA