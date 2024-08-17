Max Verstappen'in En Sevdiği Yemek Türk Mutfağından Çıktı: 'Issız Bir Adaya Düşsem Son Yemeğim...'

Formula 1'de üst üste üç kez dünya şampiyonu olan ve mevcut sezonu lider götüren Hollandalı pilot Max Verstappen, katıldığı bir yayında en sevdiği yemeğin Türk kebabı olduğunu açıkladı.

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Max Verstappen'in En Sevdiği Yemek Türk Mutfağından Çıktı: 'Issız Bir Adaya Düşsem Son Yemeğim...'

Türk yemekleri, dünyanın en zengin mutfakları arasında gösterilirken, Formula 1'de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Hollandalı pilot Max Verstappen, katıldığı canlı yayında en sevdiği yemekleri açıkladı.

"SON YEMEĞİMİN TÜRK KEBABI OLMASINI İSTERDİM"

Birçok farklı mutfaktan sevdiği yiyecekler olduğunu belirten Verstappen, buna karşın bir lezzeti her şeyin önünde tuttuğunu belirtti. Yıldız isim "“Issız bir adaya düşsem, son yemeğimin Türk kebabı olmasını isterdim. Tek kelimeyle harika" ifadelerini kullandı.

Max Verstappen'in En Sevdiği Yemek Türk Mutfağından Çıktı: 'Issız Bir Adaya Düşsem Son Yemeğim...' - Resim : 1

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